Департамент здравоохранения Москвы пообещал выплаты медсестрам больницы в Коммунарке в ближайшие дни

В ответ на обещание младшего медперсонала больницы в Коммунарке, трудоустроенного через подрядчика, пожаловаться президенту Владимиру Путину на отсутствие доплат за работу с больными COVID-19, департамент здравоохранения Москвы заверил, что трансфер средств от правительства столицы стоит ожидать в ближайшее время. Это произойдет после того, как «в течение двух-трех дней» завершатся юридические процедуры по договорам с подрядчиком.

«Запланирован трансфер денежных средств с учетом федеральных и городских доплат, положенных медицинским работникам. Со своей стороны, больница в Коммунарке приложит необходимые усилия, чтобы выплаты сотрудникам подрядной организации были доведены до работников в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее инициативная группа медсестер, санитаров и технического персонала, работающих в больнице Коммунарки с коронавирусными пациентами, сообщила, что подготовила президенту письмо с жалобой на отсутствие выплат.