Павел Дуров сообщил о закрытии проекта TON

Блокчейн-платформа TON и криптовалюта Gram так и не будут запущены. Прекращение работы над проектом связано с решением суда в США, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Работа над проектом шла в течение 2,5 лет. По словам Дурова, «TON разрабатывался, чтобы не только разделить принципы децентрализации, выдвинутые Bitcoin и Ethereum, но и значительно превзойти их по скорости и масштабируемости», а вместе с Telegram блокчейн-платформа имела «потенциал для совершения революции в том, как люди хранят и передают средства и информацию».

Причиной для остановки проекта стало вынесенное в марте в США судебное решение, запрещающие выпуск криптовалюты на TON, так как Gram, как ценную бумагу, по американскому законодательству нужно было заранее регистрировать.

Дуров отмечает, что запрет суда на Gram распространяется не только на США, потому что граждане этой страны могут найти другой способ доступа к платформе TON. Поэтому было принято решение не продолжать работу над TON.

«Мы все еще зависим от США. Они могут использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. Это так, не все страны имеют полный суверенитет над своими территориями. К сожалению, мы — 96% населения мира, проживающие в других местах — зависимы от выбора 4%, проживающих в США. Это может измениться в будущем. Для этого нужно добиться баланса в чрезмерно централизованном мире. Мы попробовали», — отмечает Павел Дуров.

Напомним, что в конце апреля инвесторам в TON создатели предложили схему возвращения вложенных в проект средств.