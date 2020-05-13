СПЧ готовит законопроект по переводу «дадинской статьи» в административный кодекс

Президентский Совет по правам человека планирует перенести из уголовного в административный кодекс статью за неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации ( 212.1 УК). Как пишет «КоммерсантЪ», по словам главы СПЧ Валерия Фадеева, статья 212.1 УК должна предусматривать наказание только в виде штрафов. «Возможно, работа над законодательной инициативой завершится уже в мае», — говорит Фадеев.

Первым осужденным по 212.1 УК был активист Ильдар Дадин, которого в декабре 2015 года приговорили к 3 годам колонии, на апелляционном рассмотрении наказание сократили до 2,5 лет. В феврале 2017 года Конституционный суд вынес вердикт о пересмотре судебных актов. После этого Дадина освободил Верховный суд.

Также по «дадинской статье» был осужден фигурант «московского дела» Константин Котов, срок для которого после пересмотра в суде был снижен с 4 до 1,5 лет лишения свободы. «Пока неясно, что означает «перевод» из УК в КоАП, но если мы говорим об исключении статьи 212.1 из УК, это прекрасно. Для Константина Котова это будет означать освобождение и реабилитацию», — говорит адвокат Вера Гончарова об инициативе СПЧ.

Судебный вердикт по «дадинской статье» в отношении Котова, среди прочих, стал поводом для внесения конгрессменами США резолюции о новых санкциях в отношении России.