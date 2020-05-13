Кремль подготовил законопроект о дистанционном голосовании на карантине

Законопроект, который разрешает избирателям в условиях карантина участвовать в выборах разных уровней дистанционно, в том числе и по почте, подготовила администрация президента России. Об этом сообщает «Проект».

Документ будет направлен на рассмотрение в Госдуму уже в ближайшие дни от депутатов «Единой России», сообщили изданию источники. Отмечается, что принятие законопроекта позволит сохранить единый день голосования осенью, если в каких-либо регионах карантин будет сохранен. Также законопроект может пригодиться для проведения голосования по изменениям в Конституцию.

Источник из «Единой России» отметил, что дистанционная форма голосования позволит власти лучше контролировать результат.