В Дептрансе Москвы отрицают факт завышения цен на маски и перчатки в метро

В Департаменте транспорта Москвы опровергают информацию из материала Русской службы BBC о завышенных ценах на медицинские маски и перчатки, которые продаются в метро.

Сообщалось, что наценка на маски составляет 1800%, а на перчатки — 450%. Журналисты пришли к такому выводу, основываясь на данных о госзакупках, в которых цена маски указывалась в 1,64 руб. за штуку, а пары перчаток — в 4,37 руб.

«Ни одной маски или перчатки по указанным в расследовании BBC договорам с низкой ценой не было поставлено, поскольку ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам. Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки», — поясняют в Департаменте, отмечая, что чиновники уже занимаются расторжением договоров с этими юрлицами,

Сейчас стоимость маски при закупке в Китае — 2 юаня (21-23 руб.), без учета расходов на логистику. Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована, говорят в Департаменте транспорта.