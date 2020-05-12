Московское метро продает маски с наценкой до 1800%

Наценка на маски в московском метро составляет 1800%, а на перчатки — 450%, пишет Русская служба BBC. С 12 мая без этих средств индивидуальной защиты нельзя спуститься в подземку или воспользоваться другим общественным транспортом.

Трехслойные маски Rutex российского производства в кассах метро продают по 30 руб., а синие нитриловые перчатки — по 20 руб. В начале февраля московский метрополитен объявил три закупки на сумму в 900 тыс. руб. — речь шла о приобретении 549 тыс. масок по цене 1,64 руб. за штуку. В конце февраля была закупка 1,4 млн пар нитриловых перчаток на общую сумму в 6,2 млн руб. (цена пары - 4,37 руб.). Если брать для расчета эти цены, то маски перепродаются с 1800% наценкой, перчатки — с 450%, заключает BBC.

Также маски приобретало ГУП «Мосгортранс», отвечающее за наземный общественный транспорт. В марте и апреле предприятие объявило более 20 закупок на сумму в 3,6 млн руб., однако цена одной штуки по данным тендерам не известна. Также маски Rutex на 200 млн руб. приобретал Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения (цена за штуку составляла 7 руб). При этой цене, накрутка на средства индивидуальной защиты для лица составляет 430%.

По данным Telegram-канала департамента транспорта, 12 мая с 5:30 до 9:00 утра в кассах московского метро пассажиры приобрели 2835 масок и 8648 пар перчаток. По расчетам Русской службы BBC, выручка только за этот период составила примерно 250 тыс. руб.

В метро маски и перчатки также продают в вендинговых аппаратах и торговых киосках. В аппарате маска стоит 50 руб., в киоске — за 30. Однако их продают частные компании.