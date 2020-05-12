Игорь Эйдман: Проклятье победы

Российская власть — олигархия мародеров, обокравших жертв ГУЛАГа и войны. На костях зеков созданы многие сырьевые богатства российской верхушки (все эти Норникели, Магнитки, Воркутаугли и пр.). На костях погибших солдат — ее символический капитал, дающий возможность позиционировать себя как наследника победителей, «спасителей человечества».

Украденная правящими мародерами победа стала главным товаром в символическом обмене с населением по схеме: лесть как плата за лояльность. В СССР людям рассказывали, что им повезло быть «гражданами первого в мире социалистического государства», самой передовой и справедливой страны. Во время перестройки эта ложь рухнула. Сейчас россиянам льстят по-другому. Власти не устают долдонить о народе-победителе, обладающем даже специальным «победным геном», спасшем человечество от коричневой чумы и т.д. Многим россиянам эта льстивая ложь нравится. «Нас возвышающий обман» пропаганды им дороже «низких истин» реальности. Любое ничтожество, хамло, алкаш может на халяву чувствовать себя героем. Я победитель, ... ля, мои дедЫ мир спасли, …ля, вы, чертовы европейцы, ...ля, мне кланяться должны. Власти регулярно поглаживают такого хама по бокам, шепчут ему в мохнатые ушки приятные слова, натравливают на окружающих. В ответ он готов поддерживать любые их авантюры, гавкать на кого прикажут и закрывать глаза на тяготы своей собачьей жизни.

Победное самоощущение российского общества, основанное на мифе о «Великой Победе», привело к национальному самодовольству и чванству, чувству превосходства над другими народами и ксенофобии.

Однако, как это ни парадоксально, часто в долгосрочной перспективе выигрывают проигравшие в войне страны. Поражение и вызванное им раскаяние пробуждает критический взгляд на самих себя, желание стать лучше, преодолеть негативный опыт, самосовершенствоваться. Чаще всего потерпевшие фатальное поражение в войне страны становятся миролюбивыми и ориентируются на мирное экономическое развитие. Германия и Япония после Второй мировой блестяще это продемонстрировали. Именно благодаря поражению немцы и японцы преодолели милитаризм и национальное чванство, пришли к демократии и построили передовую экономику. Победившая Россия, наоборот, завязла в застойном болоте самодовольства и бахвальства, не в состоянии преодолеть бедность и авторитаризм, зато всегда «может повторить» очередную войну и аннексию.

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