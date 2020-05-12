Силовики увезли якутского шамана Габышева в психиатрическую больницу

Задержан и отправлен в психиатрическую больницу якутский шаман Александр Габышев, известный своим походом в Москву для изгнания Владимира Путина из Кремля. Также силовики задержали двух его сторонников, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

По словам правозащитника, дом Габышева штурмовали не менее 20 сотрудников ОМОН. «В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу. Никаких документов не предоставили, причем там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали», — отметил Прянишников.

Задержали и сторонников Габышева, которые находились на месте событий. Им предъявили нарушение самоизоляции.

До задержания к Габышеву несколько раз приходили люди, которые представлялись медработниками и хотели взять биоматериал для теста на коронавирус и поместить шамана в обсерватор.

Александр Габышев стал известен в 2019 году благодаря своим попыткам дойти до Москвы, чтобы изгнать Путина из Кремля. На него заводили дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, а также штрафовали за неповиновение сотрудникам полиции.