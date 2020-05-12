Алексей Макаркин о предложении Жириновского отменить голосование по Конституции

Владимир Жириновский сделал заявление, как это нередко бывает, носящее зондажный характер — о возможности отмены всенародного голосования по конституционным поправкам. Дмитрий Песков тут же заявил, что позиция президента не изменилась — надо голосовать. Но это не означает, что в этой истории сказано последнее слово: например, Конституционный суд может вынести решение о возможности вступления поправок в силу без плебисцита. А Федеральное Собрание — изменить соответствующий закон, тем более что вся стандартная процедура по принятию поправок уже прошла. А президент может согласиться с мнением судей и парламентариев.

Зондаж Жириновского связан с тем, что удачную дату для голосования подобрать трудно. Скорее всего, пандемия не закончится по всей стране к концу июня, поэтому массовые мероприятия могут быть рискованны. Да и люди будут усталыми и вымотанными, что способно стимулировать раздражение. Июль-август — сезон демобилизации. Сентябрь — единый день голосования со своей логикой, губернаторскими и местными кампаниями, которые могут привести к снижению числа голосующих за поправки (так как неизбежно активизируется оппозиция). Конец года — похолодание в совокупности с неизбежными последствиями экономического спада. 2021 год — вообще непредсказуемо, да и поздно.

В то же время отмена голосования — вопрос престижа. Слишком много сил было направлено на то, чтобы обосновать необходимость совета с народом. И вопрос дополнительной легитимности: сама процедура была придумана для того, чтобы «укоренить» поправки, максимально затруднить возможность их пересмотра даже в отдаленном будущем. А раз так, то поиск оптимальной даты продолжится, а на крайний и нежелательный случай остается «вариант Жириновского».

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