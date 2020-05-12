Власти начали подготовку к голосованию по изменению Конституции

Голосование по поправкам к Конституции пройдет летом, через несколько недель после отмены режима самоизоляции. Такое решение было принято в администрации президента, рассказали «Открытым медиа» два источника, близких к АП. По словам одного из них, от окончания режима самоизоляции в Москве до голосования по Конституции, чтобы успеть к нему подготовиться, должно пройти около месяца. По утверждению нескольких близких к власти политтехнологов, администрация президента намерена уже после 12 мая активизировать работу по подготовке плебисцита. По словам одного из них, проведение плебисцита намечено на конец июня — начало июля.

С начала мая регионы уже начали заключать новые контракты, чтобы укомплектовать избирательные участки и оповестить жителей о голосовании до начала июля.

Голосование точно пройдет летом — до осени тянуть нельзя, как и совмещать с Единым днем голосования в сентябре, говорит один из собеседников «ОМ», близкий к администрации президента. К этому времени ожидается снижение рейтингов власти, к тому же после «коронавирусного кризиса» наступит откат в экономике.

С предложением отменить голосование по поправкам 12 мая выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сказав журналистам, что ограничения в связи с пандемией могут сохраняться до конца года, а «все законные процедуры» по принятию поправок уже соблюдены указом президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это сказал, что у Владимира Путина есть «однозначная позиция» по поводу голосования.