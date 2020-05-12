Дмитрий Гудков о расширении запрета для участия в выборах

Пока вода мутная, в ней отлично ловится рыбка. Маски, перчатки, 10 тысяч в зубы... А на этом фоне тихо-незаметно Госдума приняла закон, по которому люди, судимые по огромному списку статей, больше не смогут никуда избираться. И нет, это не «криминал идёт во власть», это власть лишает своих политических противников шанса сменить ее мирным путём.

Приведу несколько примеров, кому теперь больше нельзя. Судимые за:

нарушение правил проведения митингов,

фальсификации на выборах,

призывы к терроризму,

убийство в состоянии аффекта,

надругательство над телами умерших,

распространение фейков,

угрозы судье,

реабилитацию нацизма,

ведение агрессивной войны,

мошенничество,

незаконную добычу диких животных.

Ну и так далее, там список длинный.

Вот так и выглядит мутная вода. Замаскировать политические репрессии надругательством над трупами. Ясное дело, что нет никакой связи между ним и невозможностью избираться. У нас вторая в стране партия уже сто лет над трупом измывается — и ничего.

Да и Путину никто не запретит вечно править, несмотря на агрессивные войны. Главное — другое. Теперь любого можно будет отлучить от выборов, обвинив хоть в нарушениях на митингах, хоть в фейке.

А все остальное — мишура.

И подождите, дайте срок: мы ещё увидим, как этот незаметный закон заработает. Тогда-то и вспомним, что в мае 20-го года главной проблемой были маски в метро.

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