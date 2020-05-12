Во втором чтении одобрен запрет на участие в выборах осужденным за преступления средней тяжести

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, запрещающий участие в выборах осужденным за преступления средней тяжести, в том числе по «дадинской статье», статье за применение неопасного для жизни насилия к представителям власти и призывы к экстремизму, по которым осуждены ряд фигурантов «московского дела».

Поправку о новом ограничении для участия в выборах внес ко второму чтению первый зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. Речь идет о запрете участия в выборах осужденным по 50 статьям Уголовного кодекса, имеющим на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, и в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Ранее такой запрет касался лишь тех, кто был осужден по тяжким и особо тяжким статьям.

Среди статей есть «дадинская» 212.1 УК, по которой был осужден фигурант «московского дела» Константин Котов, часть 2 статьи 280 УК, по которой получил условный срок другой фигурант того же дела Егор Жуков и часть 1 статьи 318 УК, по которой проходили еще несколько осужденных после летних московских протестов.

Поправка имеет пояснение, что «такой подход к ограничению права на замещение должностей в различных сферах уже существует в действующем законодательстве». Речь идет, например, о судьях, сотрудниках прокуратур, полиции и СК.