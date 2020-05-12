Медсестры из больницы в Коммунарке жалуются Путину на отсутствие надбавок за коронавирус

Медсестры, санитары и технический персонал больницы в Коммунарке написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться, где деньги, которые им должны выплатить за работу с больными COVID-19. Обращение, которое 12 мая инициативная группа решила передать в приемную президента, подписали более 100 человек, сообщают «Открытые медиа».

«По этому вопросу неоднократно обращались к своему руководству, но они нам сказали: Путин обещал, пусть он вам и платит. Поэтому мы обращаемся к Вам и просим разобраться с нашим руководством и выяснить, куда делись наши деньги», — говорится в письме.

8 мая младший персонал больницы, трудоустроенный через подрядчика, вновь получил лишь оклад — в зависимости от количества смен от 25 тыс. до 40 тыс. руб.

Представители инициативной группы сообщают, что сегодня обращение должны подписать оставшиеся сотрудники, которые заступают на смену, а после его отправят в приемную администрации президента на Ильинке, а копию — в межрегиональный профсоюз врачей и медицинских работников «Действие».

Сотрудницы больницы в Коммунарке говорят, что некоторые их коллеги серьезно заболели, но тесты на коронавирус им не сделали, а одного молодого человека вынудили уволиться, запретив говорить, где он работал.

Ранее младший персонал больницы в Коммунарке уже жаловался на отсутствие выплат для тех, кто трудоустроен через подрядчика. Тогда проблему пообещало решить правительство Москвы.

В регионах с выплатами также имеются проблемы. Например, во Владимирской области фельдшеры скорой помощи получили доплаты по 1000 руб. или меньше, так как время контакта с коронавирусными больными рассчитывали поминутно. А в городе Искитим Новосибирской области фельдшер скорой помощи за три вызова к больным с подтвержденным коронавирусом получил 209 руб.

«При начислении выплат сотрудникам департаменты и министерства здравоохранения руководствуются тем, сколько времени сотрудник провел в контакте с зараженным, — поясняет глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал, — причем для скорой помощи это время идет не с момента выезда на вызов, а с момента непосредственно контакта. На наш взгляд, это неоднозначная и спорная система подсчета, которая позволяет властям максимально снизить выплаты медработникам».

В Минздраве призвали региональные власти и руководство больниц не экономить на выплатах. «Хочу отметить, что стремление некоторых руководителей медорганизаций «оптимизировать» выплаты и рассчитывать их исходя из, например, фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19 «по минутам», не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки», — заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова.

11 мая во время совещания с главами регионов и руководителями федеральных ведомств Путин напомнил главам регионов о необходимости перечисления обещанных выплат медперсоналу, так как это было сделано, по данным на 9 мая, лишь в 56 субъектах.