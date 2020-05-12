Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом и находится в больнице.

«Да, заболел. Лечусь», — сказал Песков «Интерфаксу».

ТАСС он сообщил, что не общался очно с президентом Владимиром Путиным больше месяца.

Супруга Пескова Татьяна Навка сообщила Daily Storm, что она также госпитализирована с коронавирусом: «Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся. Мы в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью».

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.