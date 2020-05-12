После пожаров в больницах Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ

Росздравнадзор проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов ИВЛ, установленных в больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

9 мая пожар случился в городской клинической больнице им. С.И. Спасокукоцкого, погиб один человек. 12 мая в больнице Святого Георгия в Петербурге пожар унес жизни пяти человек. В обоих случаях причиной возгорания стали проблемы в аппаратах ИВЛ. По данным источника ТАСС, они были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе, входящем в состав «Ростеха».