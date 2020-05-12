В России продажи новых автомобилей упали в апреле на 72,4%

Апрель 2020 года для автомобильной промышленности ознаменовался сокращением уровня продаж на 72,4 %, или на 102 089 штук по сравнению с апрелем прошлого года. Продано было 38 922 автомобиля, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.



«После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 г., в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. Российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ, — говорит председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. — «Черный апрель» нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости».

По его словам, несмотря на то что дилеры готовятся к перезапуску, существенного роста продаж в мае ждать не стоит.