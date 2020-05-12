Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ сделаны на одном заводе

Ставшие причиной пожаров и гибели больных в 50-й больнице в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге аппараты ИВЛ были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе, входящем в состав «Ростеха». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По имеющимся данным, загоревшийся сегодня аппарат ИВЛ был произведен на Уральском приборостроительном заводе. Сгоревший ИВЛ в Москве также был произведен на этом же заводе», — сообщил собеседник агентства.

В Москве, где 9 мая из-за пожара в больнице погибла женщина, по предварительным данным, из-за короткого замыкания в аппарате ИВЛ загорелся кислород. Точные причины произошедшего 12 мая пожара в больнице Петербурга, где погибли пять человек, пока устанавливаются. Среди них короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация аппарата ИВЛ.