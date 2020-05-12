Лев Шлосберг: Вот она и настала — Россия без Путина

Так в Россию приходит дикий федерализм, которого не ждали: «денег нет, но вы решайте» — напутствует Путин губернаторов в четвёртый (!) раз. Хотите снимать ограничения — снимайте, хотите ужесточать — ужесточайте, если промахнетесь мимо цели — ответите. Вопросы есть? Вопросов нет (у губернаторов). У нас как раз наоборот. Вот она и настала — Россия без Путина.

А ведь надо перестраивать всё здравоохранение: военное время показало, что оптимизированная до дистрофии российская медицина не справляется с нагрузками. Необходимо тратить на здравоохранение не менее 10% ВВП, повысить зарплату всем медицинским специалистам в разы, привести в современное состояние медицинское образование, всю практику лечения перестроить на международные протоколы, работать в русле доказательной медицины, открыть российский рынок для лекарств, разрешенных к реализации в развитых странах. При Путине этого не произойдёт.

А ещё необходимы новые здания, оборудование, те самые койки, война с которыми стала позорным знаменем оптимизации здравоохранения: за несколько лет рухнули с 80 тысяч коек на 27 тысяч, а теперь приходится умножать всё на пять. Сокращая пространство здравоохранения, вы сокращаете пространство жизни.

Добрые новости: фонд «Предание» (https://predanie.ru/) и псковское «Яблоко» поставили в больницы пяти районов Псковской области средства индивидуальной защиты на 804 тыс. 543 руб., собранные по специальной программе фонда «Пандемия коронавируса. Помощь врачам» (https://fond.predanie.ru/blago/340915/).

И особо важная новость: псковское «Яблоко» открыло специальный благотворительный счёт (https://www.tinkoff.ru/sl/9FlRCPUuyoq) для всех желающих и собирает деньги для покупки средств индивидуальной защиты для врачей в районах, программа так и называется: «Помощь псковским врачам». Поставили задачу собрать 1,6 млн руб. и закупить качественные вещи. Присоединяйтесь!

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