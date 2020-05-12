В Госдуму внесен законопроект об оскорблении граждан госслужащими

Законопроект, предусматривающий штрафы до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан, внесли в Госдуму глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Документ размещен в ГАС «Законотворчество».

«Анализ правоприменительной практики показывает, что существующий механизм защиты чести и достоинства граждан от унижения, в том числе содержащегося в публично демонстрирующемся произведении и СМИ, не является достаточно эффективным. В соответствии с диспозицией статьи 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»), обязательным квалифицирующим признаком данного деяния является неприличная форма. Между тем, унижение чести и достоинства человека, особенно посредством СМИ, не обязательно должно выражаться в неприличной форме», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ предполагает внесение изменений в статью 5.61 КоАП, согласно которым оскорбление может выражаться не только в неприличной форме, но и в другой — «унизительной, оскорбляющей общественную нравственность». При этом оно может быть направлено не на конкретного человека, а на группу лиц.

Авторы законопроекта предлагают ввести в статью новые части, предполагающие штрафы для чиновников за первое оскорбление на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (либо дисквалификация на срок до одного года). За повторное нарушение — наказывать на сумму от 100 тыс. до 150 тыс. руб. (или дисквалифицировать на срок до двух лет).

Штрафы предлагается увеличить и для других категорий граждан. Максимально возможное денежное наказание возрастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. руб., для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц — с 500 тыс. до 700 тыс. руб. За оскорбление без квалифицирующих признаков штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., за неприятное высказывание в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в СМИ или интернете — для граждан штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб.