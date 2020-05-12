За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. 107 человек умерли, а выздоровели 3711. Всего на сегодняшний день в России выявлено 232 243 случая коронавируса, умерли 2116 пациентов. Таким образом страна вышла на второе место в мире по количеству заболевших. Впереди только США, где больны 1,347 млн человек.
Новые случаи:
🔸Москва — 5392
🔸Московская область — 1063
🔸Нижегородская область — 354
🔸Санкт-Петербург — 339
🔸Красноярский край — 227
🔸Свердловская область — 211
🔸Республика Дагестан — 116
🔸Краснодарский край — 99
🔸Рязанская область — 98
🔸Калужская область — 96
🔸Ростовская область — 95
🔸Челябинская область — 94
🔸Тульская область — 90
🔸Ярославская область — 83
🔸Тамбовская область — 80
🔸Республика Башкортостан — 80
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 76
🔸Республика Северная Осетия — 76
🔸Брянская область — 75
🔸Ленинградская область — 74
🔸Волгоградская область — 74
🔸Ямало-Ненецкий АО — 72
🔸Республика Татарстан — 71
🔸Курская область — 70
🔸Тюменская область — 70
🔸Ивановская область — 68
🔸Самарская область — 66
🔸Саратовская область — 64
🔸Чувашская Республика — 62
🔸Владимирская область — 61
🔸Орловская область — 61
🔸Новосибирская область — 55
🔸Республика Саха (Якутия) — 55
🔸Белгородская область — 54
🔸Оренбургская область — 53
🔸Республика Тыва — 51
🔸Приморский край — 48
🔸Липецкая область — 47
🔸Республика Ингушетия — 45
🔸Ханты-Мансийский АО — 45
🔸Воронежская область — 44
🔸Астраханская область — 42
🔸Хабаровский край — 42
🔸Ставропольский край — 41
🔸Кировская область — 41
🔸Республика Бурятия — 39
🔸Ульяновская область — 38
🔸Архангельская область — 37
🔸Республика Хакасия — 37
🔸Республика Марий Эл — 36
🔸Республика Мордовия — 35
🔸Пензенская область — 35
🔸Тверская область — 34
🔸Омская область — 30
🔸Пермский край — 28
🔸Новгородская область — 27
🔸Чеченская Республика — 26
🔸Псковская область — 20
🔸Алтайский край — 20
🔸Иркутская область — 20
🔸Забайкальский край — 20
🔸Вологодская область — 19
🔸Калининградская область — 19
🔸Амурская область — 17
🔸Томская область — 15
🔸Камчатский край — 14
🔸Костромская область — 12
🔸Мурманская область — 12
🔸Республика Карелия — 11
🔸Республика Адыгея — 11
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 10
🔸Смоленская область — 9
🔸Кемеровская область — 9
🔸Республика Крым — 9
🔸Удмуртская Республика — 6
🔸Курганская область — 5
🔸Республика Коми — 3
🔸Республика Калмыкия — 3
🔸Сахалинская область — 3
🔸Еврейская АО — 3
🔸Севастополь — 3
🔸Республика Алтай — 2
🔸Магаданская область — 2