Главврач Боткинской больницы заразился коронавирусом

Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным», — цитирует его сообщение пресс-служба больницы в Facebook.