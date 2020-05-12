Конгрессмены предлагают Трампу усилить санкции против Москвы за нарушения прав человека

Россия должна немедленно освободить всех политзаключенных, а администрация президента США ввести санкции в отношении российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека. Такой призыв содержится в резолюции главы Комитета по международным делам Палаты представителей Элиота Энгела и члена комитета Майкла Маккола, которые представили законопроект, осуждающий проводимую Кремлем политику лишения свободы журналистов, оппозиционеров и активистов, передает «Голос Америки».

«Владимир Путин — жестокий авторитарный лидер, давно практикующий подавление гражданских свобод, в том числе свободы прессы, свободы слова, политической оппозиции и демократии, — заявил Энгел, приведя в пример убийство оппозиционера Бориса Немцова. — Представленная сегодня инициатива служит четким двухпартийным сигналом для Кремля: Конгресс США стоит на стороне героев, которые рискуют жизнями ради свободы и демократии. Я призываю администрацию вместе с нами поддержать права и свободы российских граждан, введя санкции в отношении российских чиновников, ответственных за эти ужасные нарушения прав человека».

«Больше всего Владимир Путин боится правды, — заявил Маккол. — Если бы он действительно верил в свою способность руководить страной, он бы поощрял независимую прессу, демонстрации, свободные и честные выборы. К сожалению, его режим слишком занят попытками скрыть свои многочисленные неудачи. Мы как американцы должны вступаться за свободы и демократические чаяния людей во всем мире».