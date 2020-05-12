«Роснефть» просит налоговых льгот для газового проекта

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьера Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа Березовской свиты в Западной Сибири. Как пишет РБК, об этом говорится в письме от 23 марта.

Березовская свита имеет сложные геологические особенности и требует инновационных технологий, поэтому добыча газа из этих залежей без льгот нерентабельна, пишет Сечин. Он предлагает снизить ставку НДПИ для таких залежей, установив для нее коэффициент 0,21. Такая льгота еще с 2013 года действует для других трудноизвлекаемых запасов газа компании. Потенциальные ресурсы Березовской свиты только в пределах участков «Роснефти» — 1,3 трлн куб. м газа.

С одной стороны, поддержав предложение «Роснефти», государство выиграет: компания пока не добывает этот газ и, соответственно, не платит НДПИ, а в случае производства начнет платить налог, хоть и по сниженной ставке, говорит заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. С другой стороны, объем инвестиций «Роснефти» ограничен, и в условиях сложной мировой конъюнктуры, возможно, государство предпочло бы, чтобы компания направила эти деньги на другие проекты, рассуждает он. Кроме того, поддержка газового бизнеса «Роснефти» вызовет недовольство «Газпрома», который пока является единственным экспортером и крупнейшим поставщиком газа на внутренний рынок.