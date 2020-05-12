FT: реальная смертность от COVID-19 в России выше на 70%

Согласно оценке Financial Times, основанной на данных о смертности в Москве и Санкт-Петербурге, реальное количество летальных исходов от коронавируса может быть выше на 70%.

FT обратила внимание на статистику по смертности в апреле в Москве и Петербурге, которая говорит о том, что за месяц умерло на 2073 человек больше, чем в среднем за предыдущие пять лет, передает РБК. При этом официальные показатели смертности от COVID-19 в двух городах за тот же период составили 629 случаев. Журналисты считают, что если 1444 случая смерти, которые превышают нормальный уровень, добавить к общему числу погибших от коронавируса на 11 мая (2009 случаев), то «это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%».

Если статистика по смертям будет опубликована и другими российскими регионами, реальная смертность, по мнению FT, может еще увеличиться.

11 мая вице-премьер Татьяна Голикова заявляла на совещании у президента Владимира Путина, что смертность пациентов с COVID-19 в России в 7,4 раза ниже, чем в среднем по миру. По ее словам, этому способствует снижение удельного веса пневмоний среди инфицированных с 25% до 20,6%, быстрая госпитализация заболевших и уменьшение темпов прироста пациентов.