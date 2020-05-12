Глава ВОЗ рассказал о «лучших кандидатах» на вакцину от COVID-19

Работа над вакциной от коронавируса ведется более чем сотней групп разработчиков по всему миру, и существует 7-8 «лучших кандидатов», сказал на брифинге Экономического и социального совета ООН гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Он отметил, исследователи пытаются ускорить свою работу, но для того чтобы сделать вакцинацию доступной, потребуется дополнительное финансирование, пишет Associated Press.

По словам Гебреисуса, предпринимаются ускоренные усилия по созданию вакцины, тестированию и поискам лекарства при поддержке €7,4 млрд, обещанных неделю назад лидерами 40 стран, организаций и банков. Однако потребуется дополнительные средства не только для ускорения разработки вакцины, но, что более важно, для производства ее достаточного количества, «чтобы убедиться, что эта вакцина достанется всем — и никто не останется позади».

Глава ВОЗ отметил, что с января организация работает с тысячами исследователей по всему миру. Также существует консорциум из более чем 400 ученых, занимающихся разработкой и диагностикой вакцин.

Гебреисус подчеркнул, что COVID-19 — «очень заразный и смертельный», в мире насчитывается 4 млн случаев заболевания и почти 275 000 погибших. И если в Западной Европе количество заразившихся снижается, то в Восточной Европе, Африке, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье и многих других регионах продолжается рост.