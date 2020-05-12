Пять больных COVID-19 погибли во время пожара в больнице Петербурга

В реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая во время пожара погибли пять пациентов, больных коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Очаг пожара в больнице располагался в реанимации «красной зоны». Возможно, воспламенился аппарат ИВЛ», — цитирует свой источник агентство.

Сейчас пожар локализован. В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отмечают, что «в помещении на 6 этаже происходило горение обстановки на площади 10 кв. м.».

9 мая произошло возгорание в реанимации клинической больницы №50 им. Спасокукоцкого, где также лечат больных COVID-19. Тогда погибла одна женщина.