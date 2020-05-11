Андрей Мальгин: Люди вышли

Итоги дня в Италии. Число инфицированных коронавирусом за 24 часа сократилось на 838 человек. И сейчас их 82 488. За сутки скончалось 179 человек (вчера было 165 смертей). Общее количество умерших составляет 30 739 человек. При этом число выздоровевших достигло 106 587 человек. В отделениях интенсивной терапии осталось 999 человек.

Минувшие суббота и воскресенье, первые выходные после ослабления карантина, были трудными для полиции и местных властей. Граждане поспешили воспользоваться появившимися возможностями для прогулок и отдыха на открытом воздухе. Мэр города Поцциоли, близ Неаполя, даже сообщила по итогам этих выходных, что отныне снова запрещает прогулки по субботам и воскресеньям. На набережную стеклось такое количество горожан, желающих погулять на солнышке и подышать морским воздухом, что соблюсти социальную дистанцию при всем желании они не могли. Но, похоже, и желания не было. Это были толпы. Причем, как с негодованием отметила мэр в фейсбуке, многие явились без защитных масок. «То, что произошло, постыдно. Мы сами, своими руками перечеркнули наши жертвы, на которые мы шли на протяжении двух месяцев, сидя по домам. Отныне выход на набережную для прогулок по субботам и воскресеньям будет запрещен. Если полиции окажется мало, я вызову армию!»

Что касается итальянской полиции, то она проверила за субботу и воскресенье на улицах 482 тыс. человек. 6 285 человек были оштрафованы. Это гораздо меньше, чем обычно, потому что на этот раз набор карантинных запретов значительно сократился. За два выходных дня были проверены 41 932 предприятия сферы услуг и торговли, в 72 случаях владельцы были оштрафованы, в 20 случаях предприятия были закрыты.

В Неаполе, где сегодня вновь открылись все продовольственные рынки, продавцы были разочарованы: пришло очень мало покупателей. Они успокаивают себя тем, что многие просто не знали о таком событии. Весь день рыночные торговцы ходили по окрестностям с мегафонами и приглашали на рынок. Но разрешают вход на рынок только тем покупателям, кто прибыл в маске и перчатках. Работать рынки могут только в утренние часы, в два часа дня они должны закрыться, после чего городские службы начинают дезинфекцию территории. Надо сказать, что посещение рынка — важная часть итальянской повседневной жизни, тем более на юге, открытие рынков имеет большой символический смысл.

Жизнь оживает в том числе и на кладбищах, как ни парадоксально это звучит. Работа кладбищ возобновилась после почти двухмесячного перерыва. В Брешии, одном из наиболее пострадавших городов Ломбардии, сегодня были захоронены первые 60 урн с прахом погибших от коронавируса. Обряд совершил на Вольтинском кладбище епископ Брешии Пьер Антонио Тремолада, который упомянул в молитве все имена скончавшихся и благословил урны с прахом. Для публики кладбища закрыты до конца мая, но проводить захоронения разрешили. В первый день были похоронены люди, родственники которых разрешили провести обряд без их присутствия. 750 урн ожидают захоронения в присутствии родственников. Гостей приглашать нельзя, число родственников ограничено пятнадцатью. Обряды разрешено проводить только на открытом воздухе, невзирая на погоду. Похороны в Брешии расписаны вперед вплоть до 4 июля, священникам придется потрудиться. Кстати, пользуясь случаем, рекомендую блог православного священника из Брешии Vladimir Zelinsky. Всё это тяжелое время он вел у себя в ФБ репортаж из самого центра эпидемии. По-моему, хороший человек.

На следующей неделе во многих итальянских регионах откроются пляжи. Это стало возможным после того, как наконец были сформулированы новые требования к ним. Количество зонтов на платных пляжах будет сокращено, каждая группа (зонт плюс шезлонги) должна располагаться на площади минимум 10 кв.м. Отдельный вход и выход на пляж, односторонние маршруты внутри пляжа. Никакой еды и выпивки в барах, однако бармен может приносить заказы к зонтику. Свободный доступ к дезинфицирующим гелям. В непогоду пляжи будут закрываться, чтобы избежать аэрозольного эффекта в воздухе. И то, что многих волновало: нет обязанности носить на пляже маску! Работники пляжей и спасатели пройдут строгий инструктаж, а местным властям предписано обеспечить полный контроль на бесплатных и «диких» пляжах.

18 мая откроются пляжи в Лигурии. Сообщивший об этом губернатор Лигурии Джованни Тоти рассказал, что на лигурийских пляжах будет проведен эксперимент: каждый посетитель пляжа будет обеспечен браслетом, который должен реагировать на приближение к другому человеку (но не будет реагировать на приближение к члену своей семьи). Браслет будет издавать тревожный звук как на суше, так и в море, во время плавания. На мой взгляд, странная идея, но посмотрим. Может, и приживется.

В том же протоколе для пляжей содержатся и нормы для гостиниц на морских курортах. Бассейны в них в этом году не откроются. Не будет шведских столов, а в некоторых случаях не будет вообще завтраков. В лифт не будут пускать более одного человека за раз. И никакой анимации! Клиенты гостиниц и пляжей не смогут расплачиваться наличными. Только банковская карта. И так далее.

Однако большого оттока отдыхающих в связи с введением драконовских правил не ожидается. Даже при отсутствии иностранного туризма. Во-первых, итальянцы, традиционно отдыхавшие летом за рубежом, останутся в стране. Во-вторых, правительство будет дотировать отдых итальянцев с годовым доходом менее 50 тыс. евро. Каждый член семьи получит ваучер на сумму 150 евро, который можно потратить в гостиницах и на пляжах, семья из двух взрослых и ребенка получит 500 евро. В сумме все это даст туристической индустрии за сезон более 2 млрд евро дополнительно. И это помимо прямых вливаний в терпящую бедствие туристическую отрасль.

Конечно, пострадал не только туризм. В марте промышленное производство сократилось на 29,3% по сравнению с мартом прошлого года, и это самое сильное падение за весь период существования Итальянского статистического агентства.

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