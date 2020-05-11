Илья Яшин: Выживайте как хотите…

Вчера в России было выявлено рекордное число инфицированных коронавирусом за сутки. По общему числу заболевших наша страна вышла на третье место в мире. А уже сегодня Путин заявил, что начинает снимать ограничительные меры.

На первый взгляд, логики в этом нет. Обычно карантинные ограничения снимают, когда эпидемия идет на спад. А у нас даже плато пандемии пока не просматривается: каждый день только по официальной статистике прибавляется по 10-11 тысяч заболевших.

Но если посмотреть на ситуацию глазами Путина, то логика вполне понятна.

Люди полтора месяца заперты в своих домах, и у большинства деньги закончились. Если продлевать ограничения, то надо раздать людям какие-то средства, чтобы хоть еды себе купили. Но очевидно, что Путин принял принципиальное решение: денег не давать.

Так что альтернатива одна: снимать ограничения, несмотря на эпидемию. Нет денег? Ну идите и заработайте. Боитесь заболеть? Маску наденьте с перчатками. И руки мойте почаще — может, пронесёт. Ну а нет так нет, все под богом ходим.

Да, какие-то копейки правительство подкинет на детские пособия. Несколько крох с барского стола смахнули самозанятым и медработникам. В масштабах накопленных государством резервов — жалкие подачки, которые даже и обсуждать всерьез стыдно. Но по ТВ, разумеется, это преподнесут как масштабные меры поддержки населения.

В реальности же отношение Путина к народу остается прежним: выживайте как хотите.

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