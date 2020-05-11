В Красногорске задержали организатора сгоревшего хосписа, где погибли девять человек

Следователи задержали организатора хосписа в подмосковном Красногорске, где из-за пожара погибли девять человек. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Пожар произошел в хосписе для престарелых «Второй дом» в ночь на 11 мая. По предварительным данным СК, причиной пожара явилась неисправность электропроводки. Хоспис проходит по документам как частное владение. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, двухэтажное здание было арендовано частным лицом, размещение престарелых людей, среди которых были лежачие, было организовано без документов.