ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19

Данные по заболеваемости COVID-19 дают надежду, что распространение вируса в России достигло своего пика. Однако количество летальных исходов от коронавируса может возрасти, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиту Вуйнович.

«Случаи все еще есть, но темпы роста стабилизируются, — говорит Вуйнович.— «Мы надеемся, глядя на данные последних нескольких дней, что это на плато».

В России уже более недели регистрируется не менее 10 тыс. новых случаев COVID-19 в день. Общее количество заболевших превысило 200 тыс. в воскресенье, 10 мая. По данным ВОЗ, пик роста числа зараженных был 6 мая и составлял 7%. С тех пор он постепенно снижается до 5,5% ,

Россия на прошлой неделе обогнала по количеству выявленных случаев коронавируса Германию и может вскоре превзойти Францию, Великобританию, Италию и Испанию, оказавшись на втором месте после США. При этом уровень смертности в России остается ниже 1% — это самый низкий показатель среди значительно пострадавших от болезни стран.

«Мы знаем, что означают эти данные по смертельным случаям. Это означает, что больше людей умрет в будущем», — говорит Вуйнович.

Представитель ВОЗ одобрила решение мэра Москвы Сергея Собянина о продлении карантинных мер в столице до конца мая и рекомендовала региональным властям подождать с ослаблением ограничений, пока они не увидят положительную динамику в течение двух недель. А в дальнейшем нужно нацелиться на отслеживание конкретных вспышек, а не прибегать к масштабным карантинам.