Amnesty International рассказала о военных преступлениях России в Сирии

С 5 мая 2019 года по 25 февраля Amnesty International зарегистрировала 18 атак на медицинские учреждения и школы на севере Сирии. 13 ударов были авиационными, из них 11 частично или полностью осуществлялись российскими военными. Атаки на гражданскую инфраструктуру «равносильны военным преступлениям», говорится в докладе организации.

«Сирийское правительство при поддержке России осуществило волну нападений, повлекших за собой не только гибель и ранения среди гражданского населения, но и широкомасштабные повреждения гражданской инфраструктуры, а также беспрецедентное массовое бегство населения», — отмечается в докладе.

Со ссылкой на различные источники в документе говорится, что с 30 апреля 2019 года по 29 февраля 2020 года от действия военных пострадали 53 медицинских учреждения и 95 школ, многие из которых находятся в списках ООН для предотвращения нападения на них. Только в январе и феврале 2020 года сирийские и российские правительственные силы атаковали 28 школ, которые использовались и в образовательных целях, и как укрытия для беженцев. Десять школ были атакованы в один день, 25 февраля 2020 года, при этом погибло по крайней мере девять мирных жителей. С декабря 2019 года по февраль 2020 было повреждено или уничтожено 10 медучреждений, погибли девять медицинских работников и гражданских лиц. Опрошенные очевидцы сообщили, что рядом не было военных объектов и не шли бои.

Amnesty International, со своей стороны, зарегистрировала в общей сложности 18 нападений на медицинские учреждения и школы в промежутке между 5 мая 2019 года и 25 февраля 2020 года. Организация утверждает, что сирийские правительственные силы осуществили три наземных атаки и две бомбардировки с вертолетов, в то время как оставшиеся 13 атак были совершены с помощью самолетов (два — силами правительства Сирии, семь — войсками РФ, четыре — совместно).

Начавшиеся в конце 2019 года атаки сирийского правительства и союзников вызвали крупнейшее с начала войны, по данным ООН, перемещение гражданского населения к границе с Турцией. В марте и апреле 2020 года, после прекращения огня и начала глобальной пандемии COVID-19, около 114 тыс. беженцев, покинувших дома с декабря прошлого года, вернулись в свои населенные пункты в районе Идлиб и западном Алеппо. Однако те, кто возвращается, оказываются под угрозой.

«Существует хорошо документированная запись о том, что сирийские правительственные силы произвольно арестовывают, пытают и насильственно похищают мирных жителей с территорий, удерживаемых оппозицией. Во время последней эскалации также были достоверные сообщения о том, что сирийские правительственные силы незаконно убивают мирных жителей и калечат их тела», — говорится в докладе.

Amnesty International призывает все стороны конфликта положить конец незаконным нападениям и обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи. В частности, правительству России рекомендуют «выполнить свои обязательства по международным правам человека и уважать международное гуманитарное право». А именно, свести к минимуму вред гражданскому населению, предупреждая его об атаках, прекратить неизбирательные нападения и прямые нападения на гражданских лиц и гражданские объекты. Также рекомендуется «своевременно, публично и прозрачно сообщать об атаках, повлекших за собой гибель гражданских лиц или нанесение ущерба гражданскому имуществу и инфраструктуре».

По выявленным Amnesty International фактам, России нужно «обеспечить проведение независимых, беспристрастных и эффективных расследований» и не блокировать попытки расследований в Совете Безопасности ООН. Также властям РФ советуют оказать давление на правительство Сирии для обеспечения доступа гуманитарной помощи и беспрепятственного возвращения беженцев домой.