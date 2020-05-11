Чешские СМИ сообщили имя подозреваемого в перевозке яда для покушения на мэра Праги

Подозреваемым в перевозке рицина, предназначенного для покушения на мэра Праги Зденека Гржиба и главу района чешской столицы Прага-6 Ондржея Коларжа, является глава представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. Об этом говорилось в сюжете программы «168 часов» чешского телеканала CT1, пишет The Insider.

Журналисты рассказали, что о яде в дипломатическом багаже Кончакова, с которым тот прилетел в Прагу 14 марта, чешские службы безопасности были предупреждены дружественными спецслужбами. Однако чехи не стали задерживать россиянина и проверять его багаж, опасаясь, что их пытаются дезинформировать. При этом Кончакова, несмотря на то что 14 марта — суббота, встретил по прилете лично первый секретарь посольства РФ Александр Антонов, и они уехали в здание дипмиссии.

Также отмечается, что Кончакову не предъявили официальных обвинений, хотя он до сих пор находится в Праге.

Напомним, что в Чехии ранее были взяты под охрану Коларж и Гржиб из-за угрозы покушения, в перевозке яда для которого подозревали представителя российских спецслужб.