Нюта Федермессер госпитализирована с COVID-19

Учредитель фонда «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус.

«Симптомы и тесты говорят, что у меня COVID. К счастью, у моих друзей и помощников Глеба Грицука и Димы Ганьшина, которые были со мной практически везде, тесты пришли отрицательные. Муж и старший сын, которые встречали меня дома, тоже здоровы. А я совсем расклеилась. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях», — пишет она в Facebook.