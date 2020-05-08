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Мосгорсуд продлил ограниченный режим работы до 31 мая

08.05.2020

Мосгорсуд продолжит работать в ограниченном режиме до 31 мая. Это объяснили тем, что режим повышенной готовности на территории Москвы и введенные ограничения также продлены до 31 мая.

Ранее сообщалось, что глава судебного департамента Верховного суда Александр Гусев разослал судам письмо с рекомендацией с 12 мая вернуться к обычному режиму работу, но позже в департаменте пояснили, что решение должны принимать председатели судов, в зависимости от ситуации с эпидемией в конкретном регионе. 

Ранее из-за эпидемии COVID-19 суды начали рассматривать только безотлагательные дела. Слушателей и журналистов на заседания пускать перестали.

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