Мосгорсуд продлил ограниченный режим работы до 31 мая

Мосгорсуд продолжит работать в ограниченном режиме до 31 мая. Это объяснили тем, что режим повышенной готовности на территории Москвы и введенные ограничения также продлены до 31 мая.

Ранее сообщалось, что глава судебного департамента Верховного суда Александр Гусев разослал судам письмо с рекомендацией с 12 мая вернуться к обычному режиму работу, но позже в департаменте пояснили, что решение должны принимать председатели судов, в зависимости от ситуации с эпидемией в конкретном регионе.

Ранее из-за эпидемии COVID-19 суды начали рассматривать только безотлагательные дела. Слушателей и журналистов на заседания пускать перестали.