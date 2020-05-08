Агаларов без конкурса заработал более миллиарда на размещении коек для больных COVID-19 в «Крокус Экспо»

Владелец «Крокус Экспо» Араз Агаларов получил госконтракты на размещение дополнительных больничных мест для инфицированных COVID-19 на сумму более миллиарда рублей, после того как пожаловался на проблемы с бизнесом. Об этом говорится в расследовании «Настоящего времени» и Scanner Project.

О площадках размещения дополнительных мест для больных губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил 27 апреля. Через два дня на сайте госзакупок появился контракт на аренду помещения под размещение дополнительных коек, а потом и на подготовку помещения для оказания медпомощи. Исполнителем стала компания «Крокус Интернэшнл» миллиардера Араза Агаларова. Стоимость контрактов — 1,035 млрд руб. 21 апреля Агаларов в интервью РБК говорил, что «Крокус групп» испытывает трудности, так как из всех объектов работает только сеть магазинов. На 15 тыс. сотрудников требуется один миллиард рублей в месяц, и денег на апрель уже не будет.

Деньги на приспособление под медицинские нужды павильона №3 в «Крокус Экспо» выделяет Красногорская городская клиническая больница №1. Контракты были заключены без конкурса. О медоборудовании в контрактах не упоминается, а для разделения палат используются детали выставочного конструктора. Исполнитель также подводит свет, воду и сжатый воздух. Площадка рассчитана на 1,5 тыс. коек. По условиям контракта Красногорская больница в любой момент может попросить свернуть дополнительное размещение, на сумму контракта это не влияет.

По словам врачей, федеральный фонд ОМС выплачивает клиникам по 200 тыс. руб. за каждого выписанного больного с подтвержденным COVID-19. Если вылечить в «Крокус Экспо» 5175 человек, то его создание окупится, но для этого надо эксплуатировать объект при полной загрузке около двух месяцев.

Аналогичная площадка, по словам губернатора Московской области, должна появиться в парке Министерства обороны «Патриот». Однако этого контракта на госзакупках нет.