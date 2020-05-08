Завотделением терапии Андрей Гришковец о коронавирусной слежке

1. К вам придет врач из поликлиники и выпишет лист нетрудоспособности (ЛН). Его на руки не дадут.

2. Вам будет запрещено две недели выходить из квартиры, ваше лицо будет включено в городские системы слежения. Сразу оговорюсь, что вынуть потом это лицо из базы будет крайне сложно, если вообще возможно. При этом сроков автоматического окончания слежения нет — до тех пор, пока система не решит, что за вами можно перестать следить.

3. Вы попадете под «Социальный мониторинг» — программу для телефона, которая также будет за вами следить, она невероятно кривая. Если вы ее не сможете установить или она будет «падать», система будет штрафовать вас всякий день, пока не установите или не наладите ее работу. Никаких предупреждений — автоматический штраф, по установившейся практике — 4 тыс. Вроде город может выдать вам планшет с этой программой.

4. Если ваше состояние потребует госпитализации, система решит, что вы покинули помещение и оштрафует вас. Доказывать, что вы были госпитализированы, будете потом в суде (для этого нужно получить все постановления о штрафах, а вы не сможете выходить из дома — см. выше).

5. После госпитализации (даже если вы провели в больнице один день) все обнуляется — снова две недели не выходить из дома, и так далее.

6. Единая база листов нетрудоспособности если и есть, то тоже невероятно кривая — скорее всего, вам просто выдадут новый ЛН во время госпитализации. Это означает, что потом придется все самостоятельно переделывать: еще раз идти в поликлинику, восстанавливать ЛН, затем возвращаться в стационар, продлять и т д. Иначе — грозит прогул и увольнение по статье.

7. С высокой долей вероятности вы не сможете никуда дозвониться: все «горячие линии» перегружены, персонал не может ответить на многие вопросы.

8. Адрес, который вы указали, заболев, сменить практически невозможно. Если по этому адресу случилась авария (например, вы остались без воды или канализации), вам придется оставаться на месте до окончания слежения за вами. В противном случае — репрессивные меры (см. выше).

9. И в финале: система может помочь вашему здоровью только в одном случае — если требуется высокопоточный кислород. Все остальное — иллюзия.

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