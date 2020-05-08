Der Spiegel: российские хакеры похитили электронные письма избирательного округа Меркель

Во время хакерской атаки на парламент Германии в 2015 году российские спецслужбы получили переписку избирательного округа канцлера Ангелы Меркель за несколько лет, пишет журнал Der Spiegel. По данным издания, полиция Германии и федеральное киберагентство смогли частично реконструировать атаку, произошедшую 8 мая 2015 года.

«В тот день незнакомый гость из Москвы практически торчал в Бундестаге. Он получил доступ к компьютерам в парламентском офисе Меркель. За день до этого его атака на электронные письма не удалась, потому что его клавиатура не могла справиться с немецкими умлаутами. Но в годовщину окончания войны человек с именем пользователя Scaramouche добился успеха», — пишет Der Spiegel.

Так как IT-система была парализована на несколько дней и хакеры добывали информацию даже после того, как их атака была раскрыта, точно установить, что именно было похищено — сложно, в общей сложности это около 16 гигабайт утекших данных. При этом атаковали две учетные записи электронной почты канцлера и вероятно сделали копию писем с 2012 по 2015 год. Были ли это все сообщения или какая-то часть, «не может быть определено с абсолютной уверенностью», сообщил источник издания.