Путин исключил из поздравительного списка лидеров Украины и Грузии

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне руководство и граждан ряда стран, но что касается Грузии и Украины, то послания обращены только к народам этих стран.

«Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин также направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции.