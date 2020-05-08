Долги регионов в 2020 году станут максимальными с начала века

Рост долгов регионов не остановит федеральная помощь и реструктуризация бюджетных кредитов, так как эти инструменты закроют возросшие из-за пандемии коронавируса потребности менее чем наполовину. Это, по данным аналитиков S&P, приведет к рекордным с начала века долгам у субъектов России, пишут «Ведомости».

В 2019 году в сравнении с 2018 годом до 35 выросло число регионов с дефицитом бюджета, однако многие субъекты снизили госдолг. По прогнозам S&P, в 2020 году долги снова будут расти, а к 2022 году они достигнут 30% от доходов. Причиной для этого станет сокращение доходов на прибыль, имущество и НДФЛ. Также окажет влияние на задолженность некоторых регионов резкое падение цен на нефть.

Субъектам при этом из-за коронавируса и его последствий придется наращивать социальные расходы и траты на здравоохранение. В итоге общий дефицит региональных бюджетов, по прогнозам S&P, может стать самым значительным с 2000-х годов и составить 6–9% совокупных доходов.