Reuters: из-за ошибок в тестировании число зараженных в России может быть значительно выше

Данные исследований в одной из московских больниц, а также заявление столичного минздрава о том, что применяемые по всей стране ПЦР-тесты на коронавирус часто дают на поздней стадии ложноотрицательный результат, говорит о том, что зараженных в России может быть гораздо больше. Кроме того, агентство Reuters ссылается как минимум на один случай, когда получивший отрицательный результат на COVID-19 человек заразил члена семьи, который впоследствии умер.

Заявление московского департамента здравоохранения о том, что «на поздних этапах заболевания ПЦР зачастую дает ложноотрицательные результаты» появилось в тот же день, когда мэр Сергей Собянин заявил, что реальное число зараженных коронавирусом в Москве в три раза превышает официальный показатель. По мнению Reuters, это означает, что реальное число заболевших в России больше официального. Кроме того, люди с вирусом в некоторых случаях получили разрешение от врачей идти домой, где они могли заразить других людей. Агентство знает как минимум один случай, когда такая ситуация произошла: человек заразил другого в их семье и последний умер.

Москва, обладающая большими ресурсами, чем другие российские регионы, теперь применяет для проверки результатов ПЦР-тестов тесты на антитела. В середине апреля из-за жалоб врачей на неточные результаты Москва разрешила ставить диагноз по клинической картине.

Неточность тестов ПЦР показывают результаты сравнения эффективности данного типа тестов и теста на антитела в московской больнице № 67, в которой проводили такое исследование. В одном случае ПЦР-тесты показали, что 34 пациента не заражены коронавирусом, но тест на антитела выявил болезнь у 13 человек. При другом испытании с группой в 53 человека результаты в основном совпали.

Эрнест Мезак, адвокат правозащитной группы «Общественный вердикт», считает, что власти регионов часто намеренно занижают цифры заражения, так как в апреле президент Владимир Путин заявил, что главы субъектов будут нести ответственность за неспособность сдержать вспышки коронавируса. «Именно это, я думаю, заставляет региональных чиновников преуменьшать распространение коронавируса», — говорит Мезак.