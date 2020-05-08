Ирина Филичкина о послаблении карантина в Германии

Послабление карантина. Центр Мюнхена по-прежнему пуст. Туристов нет, и глаз выхватывает то, что раньше оставалось незамеченным. Протискиваясь через толпу, сложно было разглядеть фрески, барельефы... А сейчас любимый город принадлежит мне одной;)

В метро и магазинах все в масках. С понедельника начнут работать рестораны. Почему-то очень хочется «швайнекрусте». Уже очень давно свинину не ем, а тут вот непреодолимое желание поесть жареной.

Немцы восхищают самодисциплиной. В магазинах и транспорте все соблюдают дистанцию. Длинные очереди на вход в магазин. Стоят на расстоянии почти два метра друг от друга и ждут приглашения охранника внутрь. Вдруг у всех магазинчиков появились охранники))) Как в России.

Вчера начали работать базары. Но двух моих любимых рыбаков не было. До карантина я покупала у них рыбу каждый четверг (по четвергам работают квартальные рынки). Переживаю!

Школы начали работать только для учеников выпускных классов. И начальное и среднее звено. Парты в классах стоят на приличном расстоянии друг от друга. В классах водоотвод и раковина для мытья рук. Все остальные детишки отпущены на каникулы до середины сентября. Никак не могут решить вопрос с яслями. С одной стороны, надо бы освободить работающих родителей, потому что хоум-офис с детьми — «это как чистить зубы нутеллой», а с другой стороны, ясли место самого быстрого распространения инфекции.

Со следующего учебного года во всех классах должна быть раковина для мытья рук. В классе не более 15 человек. С учетом того, что раздевалки в школах Германии отсутствуют (верхнюю одежду снимают прямо в классе), то предполагается, что в случае вспышки инфекции можно будет отравлять на карантин не всю школу, а только те классы, где зафиксированы случаи болезни.

Все непросто с дистанционным обучением. И если проблему с компьютерами каждому ребёнку и быстрым интернетом за лето решат, то не очень понятно, как освободить родителей от «выполнения домашнего задания». Школьные психологи обеспокоены обострившимися конфликтами между детьми и родителями. Пока ясно одно — живое общение с учениками и одноклассниками заменить нельзя. Вывод: школа как институт социализации пока непоколебима.

Перестраиваются и готовятся к открытию концертные залы и музеи. В кинотеатрах будут продаваться билеты только на четверть зала, каждое четвёртое место)).

Жду не дождусь открытия выставки работ Мюглера.

Все события, связанные с освобождением концлагерей и победой над фашизмом, освещаются в режиме онлайн.

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