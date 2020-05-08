В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 10 699 новых случаев коронавируса. Ушли из жизни 98 человек, а выздоровели 2805.
Всего в России выявлено 187 859 случаев коронавируса. За весь период умерли 1723 человека, выздоровели 26 608.
Новые случаи:
🔸 Москва — 5846
🔸 Московская область — 918
🔸 Санкт-Петербург — 375
🔸 Нижегородская область — 276
🔸 Свердловская область — 155
🔸 Краснодарский край — 99
🔸 Республика Дагестан — 96
🔸 Республика Северная Осетия — 94
🔸 Ленинградская область — 91
🔸 Тульская область — 90
🔸 Республика Башкортостан — 89
🔸 Тамбовская область — 85
🔸 Республика Татарстан — 83
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 81
🔸 Волгоградская область — 80
🔸 Ростовская область — 80
🔸 Рязанская область — 79
🔸 Калужская область — 78
🔸 Ульяновская область — 76
🔸 Саратовская область — 74
🔸 Новосибирская область — 73
🔸 Брянская область — 72
🔸 Курская область — 71
🔸 Чувашская Республика — 68
🔸 Самарская область — 59
🔸 Ивановская область — 58
🔸 Орловская область — 58
🔸 Ярославская область — 58
🔸 Смоленская область — 56
🔸 Ставропольский край — 56
🔸 Республика Саха (Якутия) — 52
🔸 Мурманская область — 50
🔸 Липецкая область — 49
🔸 Оренбургская область — 49
🔸 Владимирская область — 45
🔸 Пензенская область — 43
🔸 Челябинская область — 42
🔸 Республика Ингушетия — 41
🔸 Астраханская область — 40
🔸 Хабаровский край — 40
🔸 Белгородская область — 39
🔸 Калининградская область — 38
🔸 Республика Мордовия — 37
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 36
🔸 Приморский край — 36
🔸 Воронежская область — 35
🔸 Кировская область — 32
🔸 Ханты-Мансийский АО — 32
🔸 Чеченская Республика — 31
🔸 Республика Марий Эл — 31
🔸 Красноярский край — 31
🔸 Псковская область — 27
🔸 Республика Калмыкия — 26
🔸 Тюменская область — 24
🔸 Костромская область — 22
🔸 Пермский край — 20
🔸 Новгородская область — 19
🔸 Республика Бурятия — 19
🔸 Архангельская область — 18
🔸 Иркутская область — 18
🔸 Алтайский край — 16
🔸 Тверская область — 15
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 15
🔸 Республика Хакасия — 15
🔸 Омская область — 15
🔸 Томская область — 14
🔸 Республика Карелия — 13
🔸 Вологодская область — 12
🔸 Республика Коми — 11
🔸 Амурская область — 11
🔸 Еврейская АО — 11
🔸 Забайкальский край — 8
🔸 Магаданская область — 8
🔸 Республика Крым — 8
🔸 г. Севастополь — 8
🔸 Республика Адыгея — 6
🔸 Кемеровская область — 6
🔸 Курганская область — 4
🔸 Камчатский край — 3
🔸 Ненецкий АО — 1
🔸 Удмуртская Республика — 1
🔸 Республика Алтай — 1
🔸 Республика Тыва — 1