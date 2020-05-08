В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 10 699 новых случаев коронавируса. Ушли из жизни 98 человек, а выздоровели 2805.

Всего в России выявлено 187 859 случаев коронавируса. За весь период умерли 1723 человека, выздоровели 26 608.

Новые случаи:

🔸 Москва — 5846

🔸 Московская область — 918

🔸 Санкт-Петербург — 375

🔸 Нижегородская область — 276

🔸 Свердловская область — 155

🔸 Краснодарский край — 99

🔸 Республика Дагестан — 96

🔸 Республика Северная Осетия — 94

🔸 Ленинградская область — 91

🔸 Тульская область — 90

🔸 Республика Башкортостан — 89

🔸 Тамбовская область — 85

🔸 Республика Татарстан — 83

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 81

🔸 Волгоградская область — 80

🔸 Ростовская область — 80

🔸 Рязанская область — 79

🔸 Калужская область — 78

🔸 Ульяновская область — 76

🔸 Саратовская область — 74

🔸 Новосибирская область — 73

🔸 Брянская область — 72

🔸 Курская область — 71

🔸 Чувашская Республика — 68

🔸 Самарская область — 59

🔸 Ивановская область — 58

🔸 Орловская область — 58

🔸 Ярославская область — 58

🔸 Смоленская область — 56

🔸 Ставропольский край — 56

🔸 Республика Саха (Якутия) — 52

🔸 Мурманская область — 50

🔸 Липецкая область — 49

🔸 Оренбургская область — 49

🔸 Владимирская область — 45

🔸 Пензенская область — 43

🔸 Челябинская область — 42

🔸 Республика Ингушетия — 41

🔸 Астраханская область — 40

🔸 Хабаровский край — 40

🔸 Белгородская область — 39

🔸 Калининградская область — 38

🔸 Республика Мордовия — 37

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 36

🔸 Приморский край — 36

🔸 Воронежская область — 35

🔸 Кировская область — 32

🔸 Ханты-Мансийский АО — 32

🔸 Чеченская Республика — 31

🔸 Республика Марий Эл — 31

🔸 Красноярский край — 31

🔸 Псковская область — 27

🔸 Республика Калмыкия — 26

🔸 Тюменская область — 24

🔸 Костромская область — 22

🔸 Пермский край — 20

🔸 Новгородская область — 19

🔸 Республика Бурятия — 19

🔸 Архангельская область — 18

🔸 Иркутская область — 18

🔸 Алтайский край — 16

🔸 Тверская область — 15

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 15

🔸 Республика Хакасия — 15

🔸 Омская область — 15

🔸 Томская область — 14

🔸 Республика Карелия — 13

🔸 Вологодская область — 12

🔸 Республика Коми — 11

🔸 Амурская область — 11

🔸 Еврейская АО — 11

🔸 Забайкальский край — 8

🔸 Магаданская область — 8

🔸 Республика Крым — 8

🔸 г. Севастополь — 8

🔸 Республика Адыгея — 6

🔸 Кемеровская область — 6

🔸 Курганская область — 4

🔸 Камчатский край — 3

🔸 Ненецкий АО — 1

🔸 Удмуртская Республика — 1

🔸 Республика Алтай — 1

🔸 Республика Тыва — 1