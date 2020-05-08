WP: оппозиция пыталась заказать свержение Мадуро за $213 млн

В октябре 2019 года оппозиция Венесуэлы пыталась заключить сделку с американской частной военной компанией Silvercorp для вторжения в страну и свержения президента Николаса Мадуро. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на копию 42-страничного документа, передает РБК.



В контракте тщательно описываются все тактические детали, включая то, какие фугасные мины должны быть установлены и какие спецсредства необходимо использовать в ходе выполнения заказа. В разделе «Начальная фаза проекта» указывается, что его общая стоимость оценивается в $212,9 млн. В договоре отмечается, что «группа поставщиков услуг проконсультирует и поможет партнерам спланировать и осуществить операции по захвату/задержанию/смещению Николаса Мадуро, а также устранению нынешнего режима и установлению признанного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо».

С венесуэльской стороны контракт был подписан депутатом оппозиционного парламента Серхио Вергарой. Подписи лидера оппозиции и самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо под документом нет. Однако она оказалась на 6-страничном договоре на общее обслуживание между оппозицией и ЧВК Silvercorp.



В начале апреля Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты страны. Тогда он заявлял, что вооруженные группировки, финансируемые США и Колумбией, хотят воспользоваться ситуацией с эпидемией коронавируса и «провести террористические акты и государственный переворот». 4 мая правоохранительные органы Венесуэлы предотвратили попытку высадки в морской зоне на севере страны боевиков из Колумбии, которые, по версии Каракаса, планировали совершить террористические акты и организовать государственный переворот.