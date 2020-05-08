Десятки студентов вуза в Якутии заразились коронавирусом

За сутки 34 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано среди студентов Северо-Восточного федерального университета, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«В Якутии за сутки зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Из них 34 — студенты СВФУ. Очаг полностью выявлен. Надеемся, что больше серьезного прибавления больных по университету не будет», — цитирует его «Интерфакс».

7 мая коронавирус был выявлен у 30 студентов. По словам главы Якутии, болезнь у зараженных протекает бессимптомно, без повышения температуры. Все они лечатся амбулаторно.