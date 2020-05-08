Суды возобновляют работу в обычном режиме

Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после ограничений из-за эпидемии коронавируса. Как пишет «КоммерсантЪ», судьям предписано рассматривать дела всех категорий, соблюдая при этом необходимые меры безопасности. Наличие письма о возобновлении работы, разосланного в четверг председателям судов за подписью генерального директора судебного департамента при Верховном суде РФ Александра Гусева, подтверждают источники NT в судебной системе.

Гусев обращает внимание на необходимость соблюдения режима повышенной безопасности, самоизоляции «отдельных категорий граждан», соблюдения социальной дистанции, «использования средств индивидуальной защиты дыхания». В соответствии с этими требованиями и должны организовываться и обеспечиваться судебные заседания.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко в беседе с «Ъ» отмечает, что далеко не везде, в том числе из-за архитектурных особенностей помещений судов, достаточно пространства, «а иногда буквально даже воздуха».