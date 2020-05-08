Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение в вымогательстве

Задержанному 7 мая основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову предъявили обвинение в вымогательстве, совершенном группой лиц, в крупном размере. Об этом сообщает «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Отмечается, что следственные действия длились 17 часов. Утром, 8 мая, следователь будет ходатайствовать об аресте Воронцова. Обвиняемый вину не признает.

Напомним, 7 мая в квартире Воронцова прошел повторный обыск. По мнению следствия, создатель проекта «Омбудсмен полиции» требовал от бывшего полицейского 300 тыс. руб. за нераспространение фотографий личного характера.