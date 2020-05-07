Суд продлил меры пресечения обвиняемым по делу «Нового величия»

Фигурантам дела «Нового величия» продлены меры пресечения до 17 августа. Об этом написал в своем Telegram-канале адвокат Максим Пашков.

Ходатайства защиты об изменении мер пресечения были отклонены. Под стражей останутся Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин, под домашним арестом — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин.

Напомним, что фигуранты дела «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Организатор этого сообщества, член совета, секретарь и глава финансового отдела — один и тот же человек, связанный с ФСБ, проходит по делу свидетелем. Фигуранты дела объявляли голодовку и вскрывали вены в зале суда, обвиняли силовиков в пытках, правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными.