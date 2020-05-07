Иван Давыдов: Нас хотят вылечить, но и подрессировать тоже

Вижу скептиков, критикующих режим обязательного ношения масок. Аргументы примерно такие: нет никаких гарантий, что большинство будет регулярно менять одноразовые маски и также регулярно дезинфицировать многоразовые, проконтролировать это нельзя, а значит, нет и смысла в их ношении.

Друзья мои, вы не там ищете смысл.

Первый и главный смысл — дисциплинирующий. Человек в маске демонстрирует подчинение. Чем меньше медицинский эффект, тем больше подчинения. Человек, который носит одноразовую маску неделю, не задавая лишних вопросов, — это и есть идеальный подчиненный.

Второй смысл — в пополнении бюджета за счет штрафов. Естественно, чем больше штрафов, тем меньше людей без масок, то есть переоценивать это все не стоит. Но поначалу штрафов будет много.

Я не считаю хозяев наших какими-то демонами, нет, разумеется, это обычные вороватые люди. И они действительно хотят нас вылечить, похоже. Но и подрессировать хотят тоже. И, скорее всего, вообще думают, что это — две составляющих одной задачи.

А самое тут, конечно, интересное, — это радикальное недоверие к «населенцам», которое, кстати, со властью делят и скептики, с упоминания которых началась эта недлинная речь.

Ну и так, для справки — никакого вреда в ношении масок в общественных местах не вижу. Редкие свои вылазки совершаю в многоразовой маске, которая регулярно и по всем правилам дезинфицируется.

Впрочем, я уж и не помню, когда выходил. Да и зачем. Наверное, там никого и ничего нет. Буквы в мессенджерах, голоса в голове, далее пустота.

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