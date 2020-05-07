Более 20 участников схода во Владикавказе стали фигурантами уголовных дел

В отношении более чем 20 участников прошедшего 20 апреля схода против самоизоляции во Владикавказе возбуждены уголовные дела. 65 участников акции суд наказал административным арестом до 15 суток, говорится в сообщении МВД Северной Осетии.

Отмечается, что в рамках схода полицейские «задержали более 100 человек, порядка сорока из которых ранее привлекались по статьям общеуголовной направленности — в том числе за грабежи, разбои, кражи, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков». Составлено было более 170 протоколов.

Напомним, что после акции были возбуждены уголовные дела, связанные с нападением на 13 силовиков. Также уголовное дело было возбуждено в отношении одного из организаторов за применение насилия в отношении представителя власти. Он якобы напал на полицейского, когда его везли из Санкт-Петербурга.