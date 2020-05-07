Лев Шлосберг: На крови «болотного дела» началось пожизненное правление Путина

Трагедии «Болотного дела» могло не быть, если бы протест в декабре 2011 года достиг главной и по сути единственной цели: отмены украденных у народа парламентских выборов. Если бы требование отмены нечестных выборов стало главным лозунгом свободных людей на президентских выборах, если бы требованием общества стал безусловный допуск на выборы всех выдвинутых кандидатов в президенты, несмотря на драконовский барьер в 2 миллиона подписей.

Но в итоге протест остался обезличенным, не распространился на президентские выборы и ни один демократический кандидат не был до них допущен – переживший декабрь 2011 года Путин уже понимал, что может себе это позволить. Протест декабря 2011 года не стал стартом президентской избирательной кампании.

Власти всё рассчитали точно: тянули время, имитировали переговоры, делали ничтожные уступки, добиваясь и дожидаясь главного: усталости людей от безрезультатности протеста. Протест выдыхался без чёткой политической цели, без наращивания требований. Люди постепенно отходили в сторону.

6 мая 2012 года на улицы Москвы вышли противники пожизненного правления Путина. К этому моменту силы общества ослабели, общественная поддержка протеста снизилась. И когда полиция стала избивать людей без разбора, когда десятки людей были осуждены так же варварски, как семь лет спустя подсудимые по «московскому делу», общество не приняло протест против Путина как свой, отстранилось, испугалось, отступило.

Именно тогда, на крови «болотного дела», началось пожизненное правление Путина. Раздавив людей на Болотной, он сделал шаг к своему всевластию. Но в политике нет ничего вечного. «Путин навсегда» невозможен, потому что никто и ничто не дарует ему бессмертие. Протест против антиконституционного царствования Путина сегодня – это продолжение протеста на Болотной. Марш не закончен. Движение не остановлено.

Уроки «Болотного дела» жестоки, в том числе для участников протестов. Понимание этих уроков делает нас умнее и приближает время свободы.

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